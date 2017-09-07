Поліція не дала НАЗК дані про Порошенка через держтаємницю

Нацполіція не надала дані Національному агентству запобігання корупції для перевірки електронної декларацій президента, оскільки вони містять держтаємницю.

Про це йдеться у відповіді Департаменту превентивної діяльності Нацполіції експерту центру "Ейдос" Глібу Канєвському.

"Повідомляємо, що зазначена інформація підпадає під дію пункту 4.7.7 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 року № 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182", - зазначено у відповіді.

"У зв’язку з вищевикладеним, а також на підставі закону України "Про державну таємницю" Департамент превентивної діяльності не може надати запитувані відомості", - додали у поліції.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації президента Петра Порошенка за 2015 і 2016 роки і не виявило порушень.

При цьому Агентству відмовили у наданні інформації Державна фіскальна служба та Головне управління ДФС у м. Києві щодо відомостей про суми виплачених доходів суб’єкту декларування та членам його сім’ї за період з 1998 по 2014 рік, а також Департамент превентивної діяльності Національної поліції.

Також НАЗК показало, які активи Порошенка перевіряли у його декларації за 2016 рік.

Українська правда