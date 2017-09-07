З початку АТО з полону бойовиків звільнили понад 3 тисячі осіб – СБУ

Протягом збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3 138 осіб.

Про це повідомив на круглому столі в четвер керівник Об'єднаного центру Служби безпеки України з координації пошуку і звільнення заручників в районі АТО Юрій Качанов, передає УНІАН.

За його словами, в рамках виконання покладених на центр завдань було створено облік військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або які зникли безвісти.

Качанова зазначив, що центр розпочав роботу 7 квітня 2014 року - з самого початку антитерористичної операції на сході України.

"За час існування обліку, з 7 квітня 2014 року, за сприяння центру було знайдено, а також звільнено 3 тисяч 138 осіб. Серед них є і військовослужбовці, і цивільні особи, в журналісти, і так далі. Це різні верстви населення", - сказав він.

"На даний час, станом на сьогодні (7 вересня – ред.), у заручниках перебуває 144 особи та вважаються зниклими безвісти 410 осіб", - повідомив керівник Об'єднаного координаційного центру.

Як повідомлялося, станом на 2 вересня в заручниках бойовиків також перебували 144 українці.

1 вересня правозахисники повідомили про викрадення бойовиками хлопця на КПВВ "Станиця Луганська". Відділ комунікацій поліції Луганській області підтверджує викрадення бойовиками 22-річного хлопця, даний факт внесений до ЄРДР і кваліфіковано за ст. 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

31 липня Юрій Тандіт повідомляв, що терористи ОРДЛО утримують в полоні 137 українців.