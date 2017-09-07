НАЗК обрало відповідального за представництво в ЄСПЛ

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Четвер, 7 вересня 2017, 15:37

Національне агентство запобігання корупції обрало Олександра Серьогіна відповідальним за організаційне та інформаційне представництво України в Європейському суді з прав людини.

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

"На черговому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції відповідальним за організаційне та інформаційне представництво України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень визначено члена НАЗК Олександра Серьогіна", - йдеться у повідомлення.

Серьогін народився 1977 року. Закінчив у 1999 році відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин.

 
Фото: Радіо Свобода

Він також є доцентом кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У серпні цього року конкурсна комісія обрала Серьогіна членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

Олег Твердь, УП

Теми: НАЗК ЄС суд
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