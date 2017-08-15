Конкурсна комісія обрала нового члена НАЗК
Конкурсна комісія обрала Олександра Серьогіна членом Національного агентства з питань запобігання корупції.
Про це повідомляють "Українські новини".
За їхньою інформацією, за кандидатуру Серьогіна проголосували всі сім членів комісії. Він став четвертим з п'яти необхідних членів агентства.
2-е місце за підсумками рейтингового голосування посів начальник відділення юридичного департаменту Національного банку Роман Кармазін (5 голосів).
Після отримання всіх документів Кабінет міністрів має призначити Серьогіна членом НАЗК.
Як відомо, Серьогін - доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Народився 1977 року, закінчив у 1999 році відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин.
Раніше повідомлялося, що 9 червня подав у відставку член НАЗК Руслан Рябошапка.
Кабінет міністрів оголосив конкурс з відбору нового члена Нацагентства замість Рябошапки. У фінал конкурсу вийшли 14 кандидатів.