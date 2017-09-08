Арештовано майно Запорізького алюмінієвого комбінату

Суд наклав арешт на все майно Запорізького алюмінієвого комбінату.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

За її даними, це було зроблено з метою недопущення подальшого розкрадання майна підприємства.

У відомстві розповіли, що зараз у провадженні слідчого управління поліції області знаходиться кримінальне провадження, відкрите у 2016 році, за фактом привласнення службовими особами ЗАК майна підприємства, що завдало йому шкоди на понад 5 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, СБУ повідомила про підозру дев'яти членам міжнародного злочинного угруповання, які підозрюються в умисному знищенні цілісного виробничого комплексу Запорізького алюмінієвого комбінату в інтересах конкурентів з Росії.

Українська правда