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СБУ: У Запоріжжі роками знищували алюмінієвий комбінат в інтересах РФ

Середа, 30 серпня 2017, 01:15

СБУ повідомила про підозру дев'яти членам міжнародного злочинного угруповання, які підозрюються в умисному знищенні цілісного виробничого комплексу Запорізького алюмінієвого комбінату в інтересах конкурентів з Росії.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Під час досудового слідства співробітники спецслужби встановили, що єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з 2006 року цілеспрямовано знищувався в інтересах російських виробників металу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що спочатку афілійовані з російськими бізнесменами структури придбали контрольний пакет акцій "ЗАлКу". Для реалізації угоди в 2006-2008 роках замовники сформували організовану групу з представників російської компанії "РУСАЛ", колишнього керівництва комбінату, українських бізнесменів і іноземних громадян.

Після цього, використовуючи можливість впливати на прийняття управлінських рішень на комбінаті, під керівництвом російських кураторів забезпечили знищення основних виробничих потужностей "ЗАлКу".

У 2009 році, вони, зокрема, організували зупинку рудотермічних печей і основних виробничих ділянок електролізного виробництва, щоб в подальшому це призвело до знищення обладнання.

Через два роки зловмисники забезпечили передачу дочірнього підприємства "ЗАлКу", Глухівського кар'єру кварцитів, компаніям афільованим з ОК "РУСАЛ".

Слідчі СБУ задокументували, що в 2015 році, перед поверненням комбінату державі, зловмисники активізували знищення підприємства. Вони, зокрема, зробили розконсервацію і ліквідацію основних фондів "ЗАлКу", що призвело до руйнування завершеного циклу виробництва кінцевої продукції підприємства.

Для остаточного знищення стратегічного комбінату вони демонтували й вивезли цінне обладнання, а ліквідне обладнання цеху алюмінієвої катанки передали компанії, підконтрольній російським бізнес-структурам.

Згідно з висновком експертів, в результаті цих злочинних дій державі завдано збитків на суму понад 39 млн. доларів США і більше 100 млн. гривень.

Один з фігурантів справи утримується під вартою, колишній директор заводу - під особистим зобов'язанням. Серед підозрюваних троє громадян Росії.

Теми: СБУРосія
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