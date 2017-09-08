Поліцію Києва перевели на посилений варіант несення служби

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 20:41

Столична поліція у п’ятницю ввечері перейшла на посилений варіант несення служби.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

"До забезпечення правопорядку та патрулювання міста будуть задіяні усі підрозділи столичної поліції. Зокрема правоохоронці посилять заходи безпеки у центральній частині міста, а також на станціях і у вагонах метрополітену, на залізничних вокзалах та в місцях масового перебування громадян", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, до посилених патрулювань залучатимуть працівників територіальних управлінь, управління поліції у метрополітені, співробітників полків поліції особливого призначення, патрульноі поліції, кінологів та військовослужбовців Національної гвардії України.

Теми: Київ поліція
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