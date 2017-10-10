Ірина Луценко: У законопроект по Донбасу внесуть правки щодо Криму

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 04:33

У законопроект про реінтеграцію окупованих територій будуть внесені правки, зокрема, щодо деокупації Криму.

Про це заявила представник президента в парламенті, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко у програмі "Час. Підсумки дня" в ефірі "5 каналу".

"Вже враховано багато пропозицій і ще будуть, бо зараз надходять пропозиції, які будуть враховуватися. Що вже враховано – в першу чергу у цьому законі з'явиться, можливо, розділ чи стаття про те, що Україна так само буде здійснювати певні інструменти і буде проводити певні міжнародні заходи по звільненню і деокупації Криму", - сказала Луценко.

Вона пояснила, що одне з основних зауважень, яке звучало, зокрема, від кримськотатарських представників, – чому не звучить Крим.

"Буде звучати. Наступне, наші мажоритарники, особливо ті, що з Донбасу, хочуть запропонувати додаткові інструменти по мирному врегулюванню і поверненню Донбасу в Україну і інше", – зазначила Луценко.

Як повідомлялось, глава фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов виключає можливість затягування удругому читанні розгляду законопроекту щодо відновлення суверенітету України над Донбасом.

За його словами, згідно з регламентом, протягом 14 днів будуть внесені поправки і після розгляду у профільному комітеті документ буде проголосовано.

Як відомо, Верховна Рада 6 жовтня підтримала в першому читанні законопроект президента Петра Порошенка про реінтеграцію Донбасу, у якому Росія визнається державою-агресором.

Перед голосуванням між депутатами сталася бійка.

Депутати також ухвалили закон, який подовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.

У перехідних положеннях документа сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ з території України.

Теми: Донбас Крим Верховна Рада БПП
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