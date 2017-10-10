Сім'я Тимошенко заробляє мільйони на ломбардах – ЗМІ  

Сім'я Юлії Тимошенко отримала дохід в 2,4 мільйони гривень від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, на яку в Україні оформлена мережа ломбардів "Дешева готівка".

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" під назвою "Гроші від Тимошенко".

Центральний офіс ломбарду знаходиться в партійний будівлі, "захищеній" депутатською приймальнею обранця від БЮТу Сергія Власенка. Ломбард заснований 2013 року.

"Нині мережа "Дешева готівка" нараховує 20 відділень. Прописаний ломбард за адресою вул. Героїв Севастополя 48, оф. 207. В цій будівлі розташований офіс Київського обласного відділення "Батьківщини", голова якої екс-нардеп Костянтин Бондарєв. Сама будівля належить компанії з ім'ям Бондарєва", - йдеться у розслідуванні.

Вказується, що Власенко заперечив факт прописки ломбарду в його приймальні:

"Я точно не маю ніякого відношення до ломбарду і моя приймальня точно не має ніякого відношення до ломбарду".

Проте згадати розмір своєї приймальні не зміг, зазначив тільки, що це "декілька кімнат".

Чоловік Тимошенко Олександр згідно з декларацією отримав 2 390 942 грн прибутки саме від кіпрської компанії Діафокс Консалтинг Лімітед, на яку оформлена мережа ломбардів "Дешева готівка", що працює у Києві та Київській області.

"У кіпрському реєстрі власником компанії Діафокс Консалтинг Лімітед зазначений "номінал" Артеміус Стилянов. Попри неможливість встановити справжнього власника, офшорку можно чітко ідентифікувати як компанію з кола інтересів БЮТу", - вказують журналісти, оскільки ця компанія фігурує у бізнесі інших "бютівців".

У сюжеті зазначається, що Ані Бондарєв, ані Власенко, ані Тимошенко не надали відповідь щодо кінцевого бенефіціара ломбарду.