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Семья Тимошенко зарабатывает миллионы на ломбардах - СМИ

Вторник, 10 октября 2017, 17:41

Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 миллиона гривен от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов "Дешевые наличные".

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші с Денисом Бігус" под названием "Деньги от Тимошенко".

Центральный офис ломбарда находится в партийном здании, "защищенном" депутатской приемной избранника от БЮТ Сергея Власенко. Ломбард основан в 2013 году.

"Сейчас сеть "Дешевые наличные" насчитывает 20 отделений. Прописан ломбард по адресу ул. Героев Севастополя 48, оф. 207. В этом здании находится офис Киевского областного отделения "Батькивщины", председатель которой экс-нардеп Константин Бондарев. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева", - говорится в расследовании.

 

Указывается, что Власенко отрицает факт прописки ломбарда в его приемной:

"Я точно не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная точно не имеет никакого отношения к ломбарда".

Однако вспомнить размер своей приемной не смог, отметил только, что это "несколько комнат".

Муж Тимошенко Александр согласно декларации получил 2 390 942 грн прибыли именно от кипрской компании Диафокс Консалтинг Лимитед, на которую оформлена сеть ломбардов "Дешевая наличные", работающий в Киеве и Киевской области.

 

"В кипрском реестре владельцем компании Диафокс Консалтинг Лимитед указан "номинал" Артемиус Стилянов. Несмотря на невозможность установить настоящего владельца, офшорку можно четко идентифицировать как компании из круга интересов БЮТ", - отмечают журналисты, поскольку эта компания фигурирует в бизнесе других "бютовцев".

В сюжете отмечается, что ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока в комментарии "Украинской правде" опровергла информацию, изложенную в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Она процитировала слова лидера "Батькивщины": "Ни я, ни моя семья не владеет ни одним ломбардом".

Сорока сообщила о том, что Денис Бигус не обращался к Тимошенко за комментарием для своей программы.

"Я как пресс-секретарь сегодня утром с ним разговаривала, предоставила свое опровержение. Денис Бигус пообещал его использовать, но этого не сделал. Ни Тимошенко, ни семья не владеет никакими ломбардами", - отметила она.

Сорока также добавила, что Тимошенко обещает передать на развитие журналистики в Украине ломбарды, упомянутые в программе, если кто-то найдет документальное подтверждение их существованию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Тимошенкодекларацииденьги
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