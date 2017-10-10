Сім'я Тимошенко заробляє мільйони на ломбардах – ЗМІ  

Сім'я Юлії Тимошенко отримала дохід у 2,4 мільйони гривень від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, на яку в Україні оформлено мережу ломбардів "Дешева готівка".

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" під назвою "Гроші від Тимошенко".

Центральний офіс ломбарду розташований у партійний будівлі, "захищеній" депутатською приймальнею обранця від БЮТу Сергія Власенка. Ломбард засновано 2013 року.

"Нині мережа "Дешева готівка" нараховує 20 відділень. Прописаний ломбард за адресою вул. Героїв Севастополя 48, оф. 207. У цій будівлі розташований офіс Київського обласного відділення "Батьківщини", голова якої - екс-нардеп Костянтин Бондарєв. Сама будівля належить компанії з ім'ям Бондарєва", - йдеться в розслідуванні.

Вказується, що Власенко заперечив факт прописки ломбарду в його приймальні:

"Я точно не маю ніякого стосунку до ломбарду і моя приймальня точно не має ніякого стосунку до ломбарду".

Проте згадати розмір своєї приймальні Власенко не зміг, зазначивши тільки, що це "кілька кімнат".

Чоловік Тимошенко Олександр, згідно з декларацією, отримав 2 390 942 грн прибутків саме від кіпрської компанії Діафокс Консалтинг Лімітед, на яку оформлено мережу ломбардів "Дешева готівка", що працює у Києві та Київській області.

"У кіпрському реєстрі власником компанії Діафокс Консалтинг Лімітед зазначений "номінал" Артеміус Стилянов. Попри неможливість встановити справжнього власника, офшорку можна чітко ідентифікувати як компанію з кола інтересів БЮТу", - вказують журналісти, оскільки ця компанія фігурує у бізнесі інших "бютівців".

У сюжеті зазначається, що ані Бондарєв, ані Власенко, ані Тимошенко не надали відповідь щодо кінцевого бенефіціара ломбарду.

Прес-секретар Юлії Тимошенко Марина Сорока у коментарі "Українській правді" спростувала інформацію, викладену у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Вона процитувала слова лідера "Батьківщини": "Ні я, ні моя родина не володіє жодним ломбардом".

Сорока повідомила про те, що Денис Бігус не звертався до Тимошенко по коментар для своєї програми.

"Я як прес-секретар сьогодні вранці з ним розмовляла, надала своє спростування. Денис Бігус пообіцяв його використати, але цього не зробив. Ні Тимошенко, ні родина не володіє жодними ломбардами", - зазначила вона.

Сорока також додала, що Тимошенко обіцяє передати на розвиток журналістики в Україні ломбарди, згадані у програмі, якщо хтось знайде документальне підтвердження їх існуванню.