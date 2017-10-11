ЗМІ: Хакери КНДР викрали у Південної Кореї «план війни»

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Середа, 11 жовтня 2017, 07:35

Хакери з КНДР викрали значний обсяг військових документів Південної Кореї, в тому числі нібито план вбивства північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Про це заявив південнокорейський депутат Лі Чхоль Хі, передає ВВС.

За його словами, інформацію про це він отримав в міністерстві оборони Південної Кореї.

У числі вкрадених документів - нібито складений Сеулом і Вашингтоном план дій на випадок війни з КНДР.

Також в руках хакерів, за словами депутата, виявилися доповіді південнокорейських військових, адресовані своїм союзникам.

Однак міністерство оборони Південної Кореї поки відмовляється коментувати ці повідомлення.

Серед нібито вкрадених документів виявилися плани для військ спеціального призначення Південної Кореї, а також дані про розташування і роботу найважливіших електростанцій і військових заводів країни.

За словами Лі Чхоль Хі, хакери вкрали 235 гігабайтів документів військового відомства Південної Кореї, 80% з них ще не ідентифіковані.

Хакерська атака сталася в вересні минулого року. Пхеньян заперечує свою причетність до кібератаки.

Сеул вважає, що у КНДР є спеціально навчені кібервзлому хакери, які базуються за кордоном, в тому числі і в Китаї.

Теми: КНДР Південна Корея
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