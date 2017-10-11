СМИ: Хакеры КНДР украли у Южной Кореи "план войны"

Хакеры из КНДР украли значительный объем военных документов Южной Кореи, в том числе якобы план убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом заявил южнокорейский депутат Ли Чхоль Хи, передает ВВС.

По его словам, информацию об этом он получил в министерстве обороны Южной Кореи.

В числе украденных документов - якобы составленный Сеулом и Вашингтоном план действий на случай войны с КНДР.

Также в руках хакеров, по словам депутата, оказались доклады южнокорейских военных, адресованные своим союзникам.

Однако министерство обороны Южной Кореи пока отказывается комментировать эти сообщения.

Среди якобы украденных документов оказались планы для войск специального назначения Южной Кореи, а также данные о расположении и работе важнейших электростанций и военных заводов страны.

По словам Ли Чхоль Хи, всего хакеры украли 235 гигабайтов документов военного ведомства Южной Кореи, 80% из них еще не идентифицированы.

Хакерская атака произошла в сентябре прошлого года. Пхеньян отрицает свою причастность к кибератаке.

Сеул полагает, что у КНДР есть специально обученные кибервзлому хакеры, которые базируются за границей, в том числе и в Китае.