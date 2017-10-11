Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Хакери КНДР викрали у Південної Кореї "план війни"

Середа, 11 жовтня 2017, 07:35

Хакери з КНДР викрали значний обсяг військових документів Південної Кореї, в тому числі нібито план вбивства північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Про це заявив південнокорейський депутат Лі Чхоль Хі, передає ВВС.

За його словами, інформацію про це він отримав в міністерстві оборони Південної Кореї.

У числі вкрадених документів - нібито складений Сеулом і Вашингтоном план дій на випадок війни з КНДР.

Також в руках хакерів, за словами депутата, виявилися доповіді південнокорейських військових, адресовані своїм союзникам.

Однак міністерство оборони Південної Кореї поки відмовляється коментувати ці повідомлення.

Серед нібито вкрадених документів виявилися плани для військ спеціального призначення Південної Кореї, а також дані про розташування і роботу найважливіших електростанцій і військових заводів країни.

За словами Лі Чхоль Хі, хакери вкрали 235 гігабайтів документів військового відомства Південної Кореї, 80% з них ще не ідентифіковані.

Хакерська атака сталася в вересні минулого року. Пхеньян заперечує свою причетність до кібератаки.

Сеул вважає, що у КНДР є спеціально навчені кібервзлому хакери, які базуються за кордоном, в тому числі і в Китаї.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРПівденна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
КНДР
США приділяють "пильну увагу" військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
Байден пообіцяє "суттєві" кроки для захисту Південної Кореї від можливої атаки КНДР – Reuters
Медведєев лякає, що Росія озброїть КНДР, якщо Південна Корея дасть зброю Україні
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: