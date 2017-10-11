Суд відмовився арештовувати колишнього мера Запоріжжя

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Середа, 11 жовтня 2017, 11:27

Суд обрав у якості запобіжного заходу для колишнього мера Запоріжжя Олександра Сіна особисте зобов'язання.

Про це повідомляє у Facebook Орджонікідзевський районний суд міста.

10 жовтня суд розглянув клопотання слідчого про відправлення під варту підозрюваного у зловживанні владою Сіна, але вирішив, що достатньо буде і особистого зобов'язання.

Тепер екс-мер мусить прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду.

Як відомо, екс-мер Запоріжжя Сін проживає в Одесі, де в 2016 році відкрив гриль-бар BarbeQ.

У листопаді 2016 року Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя визнав Сіна винним у так званій "справі лікарів" - порушення конституційних прав на працю 19 головних лікарів комунальних установ охорони здоров'я обласного центру, призначивши покарання у вигляді позбавлення права займати посади в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади на термін 2 роки.

У вересні 2017 року прокуратура підготувала Сіну нову підозру – у незаконному відчуженні землі та насильстві відносно громадських діячів.

Українська правда

Теми: суд Запоріжжя місцева влада
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