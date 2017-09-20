Луценко закликав екс-мера Запоріжжя з'явитися в поліцію для вручення підозри

Генпрокурор Юрій Луценко попросив колишнього мера Запоріжжя Олександра Сіна з'явитися в поліцейську дільницю, де йому вручать підозру у скоєнні низки злочинів.

Як заявив Луценко під час брифінгу в прокуратурі Запорізької області, прокуратурі відомі три епізоди діяльності екс-мера Запоріжжя Сіна, два із яких стосуються незаконного відчуження землі.

"Він не скористався законними повноваженнями зупинити рішення міськради щодо відчуження землі на об'єкті Великий Луг,яка перебуває під охороною, де 2,5 гектара заповідної землі було виділено для будівництва непростим людям Запоріжжя. Другий епізод - трохи меншої ділянки на території лісу 1-ї категорії", - розповів Луценко.

За його словами, зараз повідомлення про підозру передано рідним Сіна і в ЖЕК, згідно із законодавством, а також слідчі "намагаються знайти" самого Сіна.

"Якщо він мене чує, перебуваючи в місті Одесі, прохання прибути до найближчого відділення поліції. Так просто буде швидше і без ексцесів. Гарантуємо, що ми не будемо жодним способом порушувати закон, як він це робив при спілкуванні з громадськими активістами - і це його третій епізод. Там, де він застосував насильство до громадських діячів, козиряючи своїм статусом міського голови", - зазначив генеральний прокурор України.

Луценко порекомендував колишньому чиновнику поквапитися з самостійним візитом в поліцію, щоб зменшити наслідки "силового супроводу для вручення йому підозри".

Як повідомлялося, екс-мер Запоріжжя Сін проживає в Одесі, де в 2016 році відкрив гриль-бар "BarbeQ".

У листопаді 2016 року Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя визнав Сіна винним у так званій "справі лікарів" - порушення конституційних прав на працю 19 головних лікарів комунальних установ охорони здоров'я обласного центру, призначивши покарання у вигляді позбавлення права займати посади в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади на термін 2 роки.

Інтерфакс-Україна