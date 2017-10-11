СБУ затримала військову Нацгвардії, яка шпигувала на РФ

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Середа, 11 жовтня 2017, 15:46

Служба безпеки України 5 жовтня затримала жінку-військову з Національної гвардії, яка була секретним агентом Росії.

Про це на брифінгу у середу заявив голова СБУ Василь Грицак.

За його словами, її прізвище Родіонова. Вона проходила службу на центральній базі зберігання Національної гвардії.

Грицак розповів, що затримана влітку 2016 року відвідала РФ, де живе її сестра. Під час того візиту, який відбувався в серпні, її завербували російські спецслужби.

Жінка мала два псевдоніми – "45-й" та "Невський", якими підписувала свої агентурні повідомлення до РФ.

За його словами, шпигунка передала росіянам значний обсяг секретних документів.

Затримали Родіонову у її службовому кабінеті.

Як повідомив голова СБУ, затримана зізналася, що взимку 2017 року їздила до Росії на зустріч з куратором, особа якого вже встановлена.

Зараз вона продовжує давати свідчення, слідство триває.

Євген Кізілов, УП

Теми: СБУ шпигунство Росія Нацгвардія
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