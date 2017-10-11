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СБУ затримала військову Нацгвардії, яка шпигувала на користь РФ

Середа, 11 жовтня 2017, 15:46

Служба безпеки України 5 жовтня затримала жінку-військову з Національної гвардії, яка була секретним агентом Росії.

Про це на брифінгу у середу заявив голова СБУ Василь Грицак.

За його словами, її прізвище Родіонова. Вона проходила службу на центральній базі зберігання Національної гвардії.

Грицак розповів, що влітку 2016 року затримана відвідала РФ, де живе її сестра. Під час того візиту, який відбувався в серпні, її завербували російські спецслужби.

Жінка мала два псевдоніма – "45-й" та "Невський", якими підписувала свої агентурні повідомлення до РФ.

За словами Грицака, шпигунка передала росіянам значний обсяг секретних документів.

Затримали Родіонову у її службовому кабінеті.

Як повідомив голова СБУ, затримана зізналася, що взимку 2017 року їздила до Росії на зустріч з куратором, особу якого вже встановлено.

Зараз вона продовжує давати свідчення, слідство триває.

Євген Кізілов, УП

Теми: СБУшпигунствоРосіяНацгвардія
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