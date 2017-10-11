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СБУ задержала военную Нацгвардии, которая шпионила в пользу РФ

Среда, 11 октября 2017, 15:46

Служба безопасности Украины 5 октября задержала женщину-военную из Национальной гвардии, которая была секретным агентом России.

Об этом на брифинге в среду заявил председатель СБУ Василий Грицак.

По его словам, ее фамилия Родионова.

Она проходила службу на центральной базе хранения Национальной гвардии.

Грицак рассказал, что летом 2016 года задержанная посетила РФ, где живет ее сестра. Во время того визита, который проходил в августе, ее завербовали российские спецслужбы.

Женщина имела два псевдонима - "45-й" и "Невский", которыми подписывала свои агентурные сообщения в РФ.

По словам Грицака, шпионка передала россиянам значительный объем секретных документов.

Задержали Родионову в ее служебном кабинете.

Как сообщил председатель СБУ, задержанная призналась, что зимой 2017 года ездила в Россию на встречу с куратором, личность которого уже установлена.

Сейчас она продолжает давать показания, идет следствие.

Евгений Кизилов, УП

Темы: СБУшпионажРосcияНацгвардия
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