ПАРЄ затвердила резолюцію, що має зняти політичні санкції з РФ

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Середа, 11 жовтня 2017, 21:15

Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів затвердила рішення, яке має на меті зняття політичних санкцій з Російської Федерації.

Про це свідчать результати голосування за резолюцію, проект якої підготовив наступний президент асамблеї Мікеле Ніколетті.

Майже всі поправки, запропоновані українською делегацією, були відхилені. В тому числі у тексті рішення лишилася норма про те, що ПАРЄ та Комітет міністрів (виконавчий орган Ради Європи) мають "гармонізувати правила участі та представництва країн-членів в обох статутних органах".

"Європейська правда" у статті, опублікованій у середу, пояснила, що за задумкою ідеологів цієї норми це має заборонити ПАРЄ продовжувати дію обмежень, що накладаються на РФ, без згоди країн-членів. По суті, це ставить під питання схвалення у ПАРЄ будь-яких санкцій проти РФ. Враховуючи, що санкції мають поновлюватися щороку, обмеження можуть бути зняті вже в січні.

"У перекладі з дипломатичної мови на людську це означає, що всі обмеження, накладені на росіян в ПАРЄ, мають бути скасовані – бо в КМРЄ санкцій проти РФ немає", - йдеться у публікації "Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій".

Примітно, що дану норму підтримала переважна більшість депутатів ПАРЄ, всі запропоновані Україною поправки провалилися, при чому голоси розділилися у пропорції 60 на 30. Українські депутати голосували за скасування даних норм (окрім Юлії Льовочкіної, яка підтримала їх).

Конкретний механізм втілення нових положень може бути розроблений керівними органами ПАРЄ у найближчі місяці.

Раніше повідомлялося, що у Раді Європи підготували механізм, який дозволить зняти санкції з РФ і повернути російську делегацію у ПАРЄ.

Європейська правда

Теми: ПАРЄ Росія санкції
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