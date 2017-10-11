ПАРЄ затвердила резолюцію, що має зняти політичні санкції з РФ

Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів затвердила рішення, яке має на меті зняття політичних санкцій з Російської Федерації.

Про це свідчать результати голосування за резолюцію, проект якої підготував наступний президент асамблеї Мікеле Ніколетті.

Майже всі поправки, запропоновані українською делегацією, було відхилено. У тому числі, у тексті рішення лишилася норма про те, що ПАРЄ та Комітет міністрів (виконавчий орган Ради Європи) мають "гармонізувати правила участі та представництва країн-членів в обох статутних органах".

"Європейська правда" у статті, опублікованій у середу, пояснила, що, за задумом ідеологів цієї норми, це має заборонити ПАРЄ продовжувати дію обмежень, що накладаються на РФ, без згоди країн-членів. По суті, це ставить під питання схвалення у ПАРЄ будь-яких санкцій проти РФ. Враховуючи, що санкції мають поновлюватися щороку, обмеження може бути знято вже в січні.

"У перекладі з дипломатичної мови на людську це означає, що всі обмеження, накладені на росіян в ПАРЄ, має бути скасовано – бо в КМРЄ санкцій проти РФ немає", - йдеться у публікації "Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій".

Примітно, що цю норму підтримала переважна більшість депутатів ПАРЄ, всі запропоновані Україною поправки провалилися, при чому голоси розділилися у пропорції 60 на 30. Українські депутати голосували за скасування цих норм (окрім Юлії Льовочкіної, яка підтримала їх).

Конкретний механізм втілення нових положень може бути розроблено керівними органами ПАРЄ найближчими місяцями.

Раніше повідомлялося, що у Раді Європи підготували механізм, який дозволить зняти санкції з РФ і повернути російську делегацію у ПАРЄ.

Європейська правда