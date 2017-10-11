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ПАСЕ утвердила резолюцию, которая должна снять политические санкции с РФ

Среда, 11 октября 2017, 21:15

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятия политических санкций с Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют результаты голосования за резолюцию, проект которой подготовил следующий президент ассамблеи Микеле Николетти.

Почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены. В том числе, в тексте решения осталась норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы) должны "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обеих уставных органах".

"Европейская правда" в статье, опубликованной в среду, объяснила, что по замыслу идеологов этой нормы это должно запретить ПАСЕ продлевать действие ограничений, налагаемых на РФ, без согласия стран-членов. По сути, это ставит под вопрос одобрение в ПАСЕ каких-либо санкций против РФ. Учитывая, что санкции должны возобновляться ежегодно, ограничения могут быть сняты уже в январе.

"В переводе с дипломатического языка на человеческий это означает, что все ограничения, наложенные на россиян в ПАСЕ, должны быть отменены - потому что в КМСЕ санкций против РФ нет", - говорится в публикации "Битва за деньги и за Россию: в Совете Европы запустили новый сценарий отмены санкций".

Примечательно, что данную норму поддержало подавляющее большинство депутатов ПАСЕ, все предложенные Украиной поправки провалились, причем голоса разделились в пропорции 60 на 30. Украинские депутаты голосовали за отмену данных норм (кроме Юлии Левочкиной, которая поддержала их)

Конкретный механизм реализации новых положений может быть разработан руководящими органами ПАСЕ в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что в Совете Европы подготовили механизм, который позволит снять санкции с РФ и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Европейская правда

Темы: ПАСЕРосcиясанкции
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