У Бахчисараї тривають обшуки, затримали щонайменше 10 кримських татар

Обшуки а Бахчисараї в анексованому Росією Криму тривають, затримано мінімум 10 кримських татар.



Про це повідомляє з посиланням на активістів ресурс "15 хвилин".



Ділявер Меметов повідомив, що силовики увірвалися в будинок Ернеста Аметова.



"Обшук у будинку Ісмаїла Гжірова не підтверджується. Як з'ясувалося, обшук триває у його сусіда – Ернеста Аметова", – повідомляє "Кримська солідарність".

Російські силовики також попрямували з обшуком до батьків затриманого Тимура Ібрагімова, повідомив "Крим.Реаліі" кримський активіст Заїр Смедляєв.



"Так, їдуть до батьків Тимура Ібрагімова. У нього вдома обшук завершився. У нього четверо дітей. Він проживає за однією адресою, а реєстрація у його батьків", – сказав Смедляєв.





Біля будинку Сулеймана Асанова затримали і посадили в автозаки 5-6 осіб, які прийшли підтримати активіста.



Смедляєв повідомляв про 8 затриманих: у Бахчисарайський РВВС повезли Рефата Асанова, Ельнура Асанова, Ернеста Ібрагімова, Рудема Неджиєва, Ельдара Асанова, Мемета Белялова, Алімдара Белялова і Ахмада Сулейманова.



Ескендер Барлієв повідомив, що Алімдар Бєлялов і Ахмад Сулейманов просто біля будинку Сейрана Салієва під час обшуку. Там закликали всіх розійтися.



За його даними, в будинку Сулеймана Асанова обшук триває "в особливо жорсткій формі": "Літають дрони (ведеться відеозйомка з повітря), глушиться інтернет, адвоката Еміля Курбедінова не пускають в будинок".



"Скрізь перешкоджають проводити стрім. Вимоги співробітників поліції припинити зйомку не є правомірними. До будинку Мемета Белялова не можуть підійти активісти", – наголосив Барлієв.





Як відомо, 12 травня 2016 року у підприємстві Сулеймана Асанова (караван-сарай "Салачыкъ'") вже проводили масову перевірку (обшук).



Зазначається, що Сулейман Асанов виїжджав на всі обшуки як цивільний активіст, а своє кафе надавав для зустрічей активістів об'єднання "Кримська солідарність".



Також активісти наголошують, що у всіх, хто зазнав обшуків, є діти: у Сулеймана Асанова 4 дітей, у Сервера Зекірьяєва 12 дітей і в домі є новонароджена дитина, у Сейрана Салієва 4 дітей, у Мемета Белялова 1 дитина, у Тимура Ібрагімова 4 дітей і вдома є новонароджена дитина.



ФСБ РФ заявила 11 жовтня, що ліквідувала Бахчисарайський осередок організації "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії.