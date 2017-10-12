Сенатори знову звинуватили Трампа у зволіканні з виконанням санкцій щодо Росії

Сенатори Бен Кардін і Джон МакКейн знову звинуватили адміністрацію президента США Дональда Трампа у зволіканні з запровадженням нового закону, що посилює санкції щодо Росії.

Про це сенатори заявили у листі до президента, пише Радіо Свобода.

Таке зволікання ставить під сумнів відданість адміністрації Трампа законові про санкції, що був підписаний і набув сили закону понад два місяці тому, заявили МакКейн, який очолює комітет Сенату у справах силових структур, і Кардін, що є чільним демократом у комітеті Сенату з закордонних відносин.

За їхніми словами, в адміністрації мали досить часу, щоб виконати вимоги закону.

У Білому домі ще не відповіли на цього листа.

Станом на 11 жовтня Білий дім чи установи адміністрації не оприлюднили жодного документа стосовно фізичних і юридичних осіб, що діють на користь російським розвідці й обороні, з тим, щоб проти них можна було накласти санкції. Відповідно до закону, це мали зробити не пізніше ніж 1 жовтня.

Це вже другий лист МакКейна і Кардіна з критикою адміністрації Трампа через невиконання положень закону.

Раніше американські сенатори звернулися до Трампа з листом із вимогою почати виконувати прийнятий Конгресом закон про нові санкції щодо Росії.

Нагадаємо, Трамп делегував держсекретареві Рексу Тіллерсону свої повноваження з виконання санкцій відносно РФ за агресію проти України.

Як повідомлялось, Міністерство фінансів США з 28 жовтня запровадить обмеження на умови фінансування російських компаній, що знаходяться під санкціями, з боку американських юридичних або фізичних осіб.