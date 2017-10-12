Болгарська меншина не має претензій до нового закону про освіту

Представники болгарської меншини в Україні підтримали новий Закон "Про освіту", але наголосили на проблемах – відсутності кваліфікованих вчителів з болгарської мови та підручників.

Про це йшлося під час круглого столу щодо імплементації статті 7 Закону "Про освіту", який проходив 11 жовтня у приміщенні Посольства Республіки Болгарія, повідомляє прес-служба МОН.

"З прийняттям нового Закону "Про освіту" для болгарської меншини дещо менше змінюється, ніж, наприклад, для угорської чи румунської, бо школи з навчанням болгарською вже давно працюють за правилами, які прописані зараз. Ми розуміємо, що діти мають вчити державну мову", – повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Болгарія Красімір Мінчев.

На круглому столі були присутні представники болгарської меншини Одеської, Запорізької, Кіровоградської та Миколаївської областей. Вони наголосили на тому, що закладений в Закон підхід, коли у початкових класах діти навчаються рідною мовою, а у базовій та старшій школі – державною, є найбільш продуктивним для вивчення обох мов.

Водночас, представники болгарської меншини наголосили на проблемі підготовки вчителів та підручників для вивчення болгарської мови.

Радник Міністра освіти і науки Болгарії Ліліана Друмева наголосила, що їхня країна з великою повагою ставиться до представників болгарської меншини в Україні та готова її підтримувати.

"Я чула, що багато-хто сьогодні піднімав питання кваліфікації вчителів. Думаю, що це не буде проблемою на базі наших інститутів підвищення кваліфікації покращити знання ваших вчителів", – запропонувала Ліліана Друмева.

Як відомо, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин в Україні.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що блокуватиме всі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною, через закон "Про освіту".

9 жовтня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що новий закон України "Про освіту" суттєво порушує принципи Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і висловив плани ініціювати наступного понеділка на нараді міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу в Люксембурзі перегляд цієї угоди.

Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу у Венеціанську комісію.

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії проведе термінові дебати щодо ухваленого в Україні закону "Про освіту".

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях на "ЄвроПравді": "Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України" та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".