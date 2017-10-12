Доба в АТО: 41 обстріл, ЗСУ 28 разів відкривали вогонь у відповідь

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 41 раз порушили режим тиші. У результаті бойових дій один український воїн отримав кульове поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка продовжила загострюватись. Насамперед, суттєво зросла кількість ворожих провокацій на Донецькому напрямку.

Так, після 18 години двічі під довготривалим вогнем противника з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї опинились укріплення ЗСУ біля Авдіївки, Майорська, шахти Бутівка.

Чотири рази ворог з кулеметів і стрілецької зброї бив по захисниках Пісків. Унаслідок одного з таких обстрілів, близько 18 години, отримав поранення один український військовослужбовець.

На даний момент постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі. Стан його здоров’я оцінюється, як задовільний.

Крім того, наприкінці доби проросійські окупанти застосовували кулемети неподалік Зайцевого та Невельського.

На Приморському напрямку ввечері бойовики з 82-міліметрових мінометів та різних видів гранатометів били по укріпленнях сил АТО біля Мар’їнки, Водяного, Широкиного. А озброєння БМП противник двічі застосовував у районі Новотроїцького.

Неспокійно було і на Луганському напрямку. Тут окупанти двічі обстрілювали оборонців Кримського, застосовуючи при цьому танк, міномети калібру 82 міліметри, протитанкові гранатомети. Також двічі, вже вночі, під вогнем піхотного озброєння бойовиків опинились укріплення української армії на підступах до Новоолександрівки.

Як зазначають у штабі, у відповідь сили АТО оперативно і жорстко 28 разів застосовували увесь спектр незабороненого озброєння. Втрати ворога уточнюються.