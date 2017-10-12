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Сутки в АТО: 41 обстрел, ВСУ 28 раз открывали огонь

Четверг, 12 октября 2017, 07:57

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В конце суток в районе проведения АТО обстановка продолжила обостряться. Прежде всего, существенно возросло количество вражеских провокаций на Донецком направлении.

Так, после 18 часов дважды под длительным огнем противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия оказались укрепления ВСУ у Авдеевки, Майорска, шахты Бутовка.

Четыре раза враг из пулеметов и стрелкового оружия бил по защитникам Песков. В результате одного из таких обстрелов, около 18 часов, получил ранения один украинский военнослужащий.

На данный момент пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, в конце суток пророссийские оккупанты применяли пулеметы неподалеку Зайцевого и Невельского.

На Приморском направлении вечером боевики из 82-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов били по укреплениям сил АТО у Марьинки, Водяного, Широкиного. А вооружение БМП противник дважды применял в районе Новотроицкого.

Неспокойно было и на Луганском направлении. Здесь оккупанты дважды обстреливали защитников Крымского, применяя при этом танк, минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы. Также дважды, уже ночью, под огнем пехотного вооружения боевиков оказались укрепления украинской армии на подступах к Новоалександровке.

Как отмечают в штабе, в ответ силы АТО оперативно и жестко 28 раз применяли весь спектр незапрещенного вооружения. Потери врага уточняются.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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