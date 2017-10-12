МЗС: Українських лікарів не пустили до Гриба у СІЗО в РФ

Українські консули не отримали відповіді від російської сторони про допуск українських медиків до утримуваного в краснодарському СІЗО Павла Гриба.

Про це "Українській правді" повідомив директор консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, консули направили безліч звернень до керівництва пенітенціарного закладу, де утримується Гриб, до ФСБ, слідчого та інших установ, але скрізь їх "футболять".

"Наразі робимо все можливе, щоб лікарі потрапили до Павла Гриба. Консули зверталися до компетентних органів, до слідчого, тобто, до всіх, до кого тільки можна було звернутися. Але спілкування із російською стороною більше схоже на гру у футбол", - сказав Погорельцев.

"В одній установі консулам кажуть, що не отримували від України запиту на допуск лікарів, в іншій - що не отримували подібний дозвіл від ФСБ, то ще щось. Зрозуміла річ, що саме ця служба приймає всі рішення, щодо доступу лікарів. Ми зробили запити відповідно до існуючого порядку і ініціативно до всіх, до кого тільки можна було. Але наразі дійсно не отримали відповідного дозволу", - констатував він.

Директор консульської служби зазначив, що якщо лікарі не отримають дозволу на огляд Гриба у четвер, то будуть намагатися потрапити до нього у п'ятницю. Однак зауважив, що, скоріше за все, до вихідних вони будуть змушені повернутися в Україну, навіть якщо не отримають позитивного результату.

"Я не думаю, що буде сенс, аби лікарі перебували в Краснодарі в суботу та неділю, оскільки у вихідні дні вони точно не отримають ніяких дозволів. скоріше за все, вони будуть змушені повернутися в Україну. Але у нас ще є надія, що вони отримають дозвіл на огляд Павла", - сказав Погорельцев.

Раніше повідомлялося, що МЗС та МОЗ не дочекалися рішення Росії і у вівторок відправили групу українських лікарів до Краснодару, де у СІЗО перебуває викрадений у Білорусі російськими спецслужбами громадянин України Павло Гриб.

Як відомо, Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

За офіційною інформацією, він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі.

17 жовтня суд має переглянути питання стосовно запобіжного заходу для Гриба. Однак, захисник впевнений, що юнака, скоріше за все, залишать під вартою, оскільки в нього немає майна чи реєстрації в Росії, тож його не можуть відпустити під домашній арешт чи підписку про невиїзд.

Яна Міланова, УП