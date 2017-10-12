Порошенко скуштував солдатський борщ і згадав про Марину

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Четвер, 12 жовтня 2017, 14:51

Президент Петро Порошенко скуштував солдатські страви, приготовлені з сухого пайка, і назвав їх "новим поколінням харчового забезпечення".   

Про це він сказав під час огляду гуртожитків Збройних сил України у Києві 12 жовтня.

Порошенко, зокрема, скуштував борщ. 

"Не зважаючи, що це сухпайок, але це смак справжнього борщу", - сказав він. 

 
Порошенко скуштував борщ: "Справжній борщ!"

Журналісти поцікавилися, чи дружина президента Марина готує краще.  

"У мене, – засміявся Порошенко. – Марино, ти чуєш? Ти найкраще готуєш. Насправді я дуже люблю, як Марина готує. І вона – це важливо – дуже любить готувати. Вважаю, що мені дуже пощастило, бо не всі жінки люблять готувати".

"Прошу куштуйте: суп гречаний або борщ – кому що більше подобається", - закликав президент журналістів.

"Із сухпаю! Уявляєте? На сьогоднішній день жодна армія світу не застосовує першу страву у сухому пайку. Ми перші", - похвалився Порошенко.

Він також скуштував другі страви.

"Каша ячна, каша перлова, квасоля. Я найбільше люблю гречку. Справжня гречка!", – розвів руками Порошенко. 

 
Скуштував грешку і визнав: "Справжня гречка!"

Він з'їв ложку страви з другої миски: "Фантастично! Ви куштуєте, те що вам до вподоби. Дівчата, не соромтеся – рисова, картопля. Хлопці!" 

 

"Ніколи ти з консерви у полі цього не зробиш. А солдат індивідуально може це зробити і зробити повноцінну їжу. Наскільки мені відомо, на базі цього сухпаю солдат може повноцінно харчуватися без обмеження у часі", - сказав президент.

 

"Дуже достойна якість. Смачно. Я вважаю, що це абсолютно нове покоління харчового забезпечення", - підсумував Порошенко. 

Ірина Балачук, УП

Теми: Порошенко армія
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