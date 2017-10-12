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Порошенко попробовал солдатский борщ и вспомнил Марину

Четверг, 12 октября 2017, 14:51

Президент Петр Порошенко попробовал солдатские блюда, приготовленные из сухого пайка, и назвал их "новым поколением пищевого обеспечения".

Об этом он сказал во время осмотра общежитий Вооруженных сил Украины в Киеве 12 октября.

Порошенко, в частности, попробовал борщ.

"Несмотря, что это сухпайок, но это вкус настоящего борща", - сказал он. 

 
Порошенко попробовал борщ: Настоящий борщ

Журналисты поинтересовались, как готовит жена президента Марина.

"У меня, - засмеялся Порошенко. - Марина, ты слышишь? Ты лучше всех готовишь. На самом деле я очень люблю, как Марина готовит. И она – это важно – очень любит готовить. Считаю, что мне очень повезло, потому что не все женщины любят готовить".

"Прошу пробуйте: суп гречневый или борщ – кому что больше нравится", - призвал президент журналистов.

"Из сухпайка! Представляете? На сегодняшний день ни одна армия мира не использует первое блюдо в сухом пайке. Мы первые", - похвастался Порошенко. 

Он также попробовал другие блюда.

"Каша ячневая, каша перловая, фасоль. Я больше всего люблю гречку. Настоящая гречка!", - развел руками Порошенко.

 
Попробовал гречку и заключил: Гречка!

Он также съел ложку блюда с другой миски: "Фантастически! Вы пробуете, то что вам нравится. Девушки, не стесняйтесь – рисовая, картофель. Ребята!"

"Никогда ты из консервы в поле этого не сделаешь. А солдат индивидуально может это сделать и сделать полноценную пищу. Насколько мне известно, на базе этого сухпайка солдат может полноценно питаться без ограничения во времени", - сказал президент.

 

"Очень достойное качество. Вкусно. Я считаю, что это абсолютно новое поколение пищевого обеспечения", - подытожил Порошенко.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкоармия
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