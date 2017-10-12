Гладковський хоче взяти на поруки підозрюваного у справі "Трейд Коммодіті"

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Четвер, 12 жовтня 2017, 15:59

Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський готовий взяти на поруки заступника міністра оборони Ігоря Павловського, затриманого за підозрою в розтраті.

Про таку заяву на суді повідомив захисник Павловського на засіданні Солом'янського райсуда у четвер.

Водночас обвинувачення просить обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 75 мільйонів гривень.

Суд перейшов до розгляду справи по суті.

 
Ігор Павловський в суді

Як відомо, у четвер Солом'янському райсуді Києва почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу для заступника міністра оборони Ігоря Павловського, затриманого за підозрою в розтраті.

У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті". Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті" стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Грановський заперечує свою причетність до "Трейд Коммодіті".

Гладковського вважають людиною президента Петра Порошенка, з яким він довгий час мав спільний бізнес. Зокрема йдеться про корпорацію "Богдан".

УП писала, що сфери впливу в оборонній галузі були поділені між секретарем РНБО Олександром Турчиновим та Петром Порошенком.

Президент здійснював контроль через 1-го заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського, який є давнім бізнес-партнером Порошенка та інститутським товаришем нардепа з БПП Ігоря Кононенка.

Українська правда

Теми: Турчинов Порошенко суд армія
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