Грановський має приймальню поруч із кабінетом Адамовського

Народний депутат від БПП Олександр Грановський розмістив свій кабінет у бізнес-центрі "Євразія" у Києві поруч із кабінетом бізнесмена Андрія Адамовського.

Про це повідомляє у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" журналістка Аліса Юрченко, нагадуючи, що політик заперечував стосунки з бізнесменом.

Обидва кабінети розташовані на 5 поверсі центру у великому офісному приміщенні, перед входом у яке висить табличка "Приймальня народного депутата Олександра Грановського".

Приймальня Грановського у ТЦ "Євразія" bihus.info

Площа кабінету Грановського там складає 34 кв. м., однак за табличкою його приймальні – 790 кв. м. офісної площі.

bihus.info

Окрім кабінетів Грановського і Адамовського, у цьому офісі прописана низка фірм. Зокрема, компанія "Міжрегіональний інвестиційний союз", яку очолює Людмила Пархоменко. Це менеджер з оточення Андрія Адамовського, разом вони є членами ради директорів кіпрської Assofit Holdings Limited.

"790 там з чимось – це загальна площа. Кабінет Грановського займає 34 кв м, у нього договір оренди підписаний. Решту орендує моя компанія, і там ще знаходяться інші компанії. Їх декілька", – розповіла Людмила Пархоменко.

Народний депутат Грановський пояснив, що зберіг цей офіс через зручність: "Це в принципі офіс, в якому я у свій час працював разом з Андрієм Адамовським. Тому він тут, як і раніше, знаходиться. Я тут інколи буваю тільки тому, що мені це зручно. Не більше".

Грановський також зазначив, що його кабінет у бізнес-центрі "Євразія" не зареєстрований як депутатська приймальня в апараті Верховної Ради, тож силовики гіпотетично можуть обшукати цей кабінет, не очікуючи на зняття депутатської недоторканності з нього.

Як відомо, до обрання в парламент у 2014 році Олександр Грановський працював разом із Андрієм Адамовським, зокрема в проекті столичного ТРЦ Sky Mall.

Відтоді, як запевняє Грановський, їх не пов’язують ділові стосунки, а сам він не звертався до чиновників з проханнями в інтересах Адамовського.

Грановський заперечує свій зв’язок із компанією "Трейд Коммодіті", яка вирвалася в лідери паливних тендерів, вигравши тендери на 7 млрд грн. за останні 1,5 року. Адамовський же визнав зв’язок із цією компанію.