США оголосили про вихід з ЮНЕСКО

843 перегляди
Четвер, 12 жовтня 2017, 17:33

Сполучені Штати оголосили про своє рішення вийти з ЮНЕСКО, Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури.

Про це йдеться в офіційній заяві речниці Держдепартаменту США Хізер Науерт.

"Державний департамент США повідомив генерального директора ЮНЕСКО Ірину Бокову про рішення США вийти з організації та про намір утворити постійну місію спостерігачів в ЮНЕСКО", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що таке рішення, яке далося нелегко, відображає занепокоєння з боку США щодо збільшення заборгованості в ЮНЕСКО, необхідності проведення фундаментальних реформ в організації та через продовження антиізраїльської позиції в організації.

"Згідно зі статтею II (6) Конституції ЮНЕСКО, вихід США набирає чинності з 31 грудня 2018 року. Сполучені Штати залишатимуться повноправним членом ЮНЕСКО до цього часу", - йдеться у заяві.

Речниця Держдепартаменту також зазначила, що США повідомили генерального директора ЮНЕСКО про своє бажання бути залученими у роботу організації як держава-спостерігач.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують вийти з ЮНЕСКО, Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури, з метою економії коштів та на знак протесту проти антиізраїльської позиції організації.

Європейська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Головні новини
Нацкомісія знизила тарифи "Київенерго" на гарячу воду і опалення
Гладковський хоче взяти на поруки підозрюваного у справі "Трейд Коммодіті"
Порошенко: Хто буде красти в армії – руки повідрубаю
Гройсман про заяви Земана: Здорова людина такого не скаже  
Усі новини
техноіграшки

Пухнаста подушка, що виляє хвостом: японці вигадали замінника кота

стартапи

12 українських проектів, які підкорили Kickstarter

природа і люди

Чому гинуть кити?