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США оголосили про вихід з ЮНЕСКО

Четвер, 12 жовтня 2017, 17:33
США оголосили про вихід з ЮНЕСКО

Сполучені Штати оголосили про своє рішення вийти з ЮНЕСКО - Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури.

Про це йдеться в офіційній заяві речниці Держдепартаменту США Хізер Науерт.

"Державний департамент США повідомив генеральному директору ЮНЕСКО Ірині Боковій про рішення США вийти з організації та про намір утворити постійну місію спостерігачів у ЮНЕСКО", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що таке рішення, яке далося нелегко, відображає занепокоєння з боку США щодо збільшення заборгованості в ЮНЕСКО, необхідності проведення фундаментальних реформ в організації та через продовження антиізраїльської позиції в організації.

"Згідно зі статтею II (6) Конституції ЮНЕСКО, вихід США набирає чинності з 31 грудня 2018 року. Сполучені Штати залишатимуться повноправним членом ЮНЕСКО до цього часу", - йдеться у заяві.

Речниця Держдепартаменту також зазначила, що США повідомили генеральному директору ЮНЕСКО про своє бажання бути залученими в роботу організації як держава-спостерігач.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують вийти з ЮНЕСКО з метою економії коштів та на знак протесту проти антиізраїльської позиції організації.

Європейська правда

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