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США объявили о выходе из ЮНЕСКО

Четверг, 12 октября 2017, 17:33
США объявили о выходе из ЮНЕСКО

Соединенные Штаты объявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО - Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науерт.

"Государственный департамент США сообщил генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО", - говорится в заявлении.

Сообщается, что такое решение, которое далось нелегко, отражает беспокойство со стороны США об увеличении задолженности в ЮНЕСКО, необходимости проведения фундаментальных реформ в организации и продолжении антиизраильской позиции в организации.

"Согласно статье II (6) Конституции ЮНЕСКО, выход США вступает в силу с 31 декабря 2018 года. Соединенные Штаты будут оставаться полноправным членом ЮНЕСКО до тех пор", - говорится в заявлении.

Представитель Госдепартамента также отметила, что США сообщили генеральному директору ЮНЕСКО о своем желании быть привлеченными в работу организации как государство-наблюдатель.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют выйти из ЮНЕСКО с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильской позиции организации.

Европейская правда

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