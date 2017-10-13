Угорщина стоятиме на своєму, доки її меншину в Україні не задовольнять

Угорщина наполягає на необхідності змінити український закон про освіту, оскільки, на її думку, він порушує права етнічних угорців.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, йдеться у повідомленні угорського уряду за результатами його зустрічі з главою МЗС України Павлом Клімкіним.

За його словами, Угорщина розцінює український освітній закон як ніж у спину, особливо в контексті підтримки Будапештом "ризикових рішень" на користь сусідньої держави.

"Ми розглядаємо новий український закон про освіту як ніж у спину нашої країни", - заявив Сіярто, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що Україна і Угорщина по-різному дивляться на цей закон, так само й бачення закарпатських угорців щодо закону відрізняється від бачення Києва.

"Міністр додав, що доки угорська меншина не буде задоволена ситуацією, Угорщина не відмовиться від свого рішення не надавати підтримки пропозиціям України в міжнародних організаціях і не підтримувати важливі для України питання" - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив сподівання, що в Будапешті почули аргументи України щодо освітнього закону.

В інтерв'ю угорському телебаченню щодо освітнього закону міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін нагосив, що Україна не має наміру асимілювати, позбавити ідентичності чи мови угорську меншину.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту в Ужгород заявив, що наступному засіданні Ради ЄС Угорщина ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.

Глава МЗС України Павло Клімкін у відповідь заявив, що Київ розглядає перегляд Угоди про асоціацію лише у контексті забезпечення чіткої європейської перспективи України.