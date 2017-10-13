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Венгрия будет стоять на своем, пока ее меньшинство в Украине не удовлетворят

Пятница, 13 октября 2017, 08:44

Венгрия настаивает на необходимости изменить украинский закон об образовании, поскольку, по ее мнению, он нарушает права этнических венгров.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто, говорится в сообщении венгерского правительства по результатам его встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

По его словам, Венгрия расценивает украинский образовательный закон как нож в спину, особенно в контексте поддержки Будапештом "рисковых решений" в пользу соседнего государства.

"Мы рассматриваем новый украинский закон об образовании как нож в спину нашей страны", - заявил Сиярто, передает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что Украина и Венгрия по-разному смотрят на этот закон, так же и видение закарпатских венгров относительно закона отличается от видения Киева.

"Министр добавил, что пока венгерское меньшинство не будет довольно ситуацией, Венгрия не откажется от своего решения не оказывать поддержки предложениям Украины в международных организациях и не поддерживать важные для Украины вопросы", - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что в Будапеште услышали аргументы Украины относительно образовательного закона.

В интервью венгерскому телевидению касательно образовательного закона Климкин подчеркнул, что Украина не намерена ассимилировать, лишить идентичности или языка венгерское меньшинство.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании.

Климкин в ответ заявил, что Киев рассматривает пересмотр Соглашения об ассоциации только в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины.

Темы: ВенгрияязыкобразованиеЗакарпатьезаконодательство
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