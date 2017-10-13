Бердянський морпорт заявляє про втрати через Керченській міст

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 10:49

Адміністрація морських портів України заявляє про зниження на третину вантажопотоку в Бердянському морпорту через будівництво Росією Керченського мосту на окупований Крим.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на  виконуючого обов'язків голови АМПУ Райвіса Вецкаганса.

"За цифрами ми бачимо, що в нас є падіння на третину з Бердянську. Ця ситуація пов'язана з Керченським мостом і з рішенням вантажовласників переорієнтувати вантажопотоки на інші порти", - сказав Вецкаганс.

Він додав, що це рішення засноване на непрогнозованності закриття протоки через цей міст. Тим більше, що з'явилась інформація, що на 3 дні прохід буде закритий взагалі.

За його словами, на сьогоднішній день є певна переорієнтація вантажопотоків у портах на Миколаїв і порти Великої Одеси.

"Я дуже сподіваюся щодо Бердянська й Маріуполя, що вантажовласники адаптуються до ситуації й повернуть вантажопотоки хоча б на той рівень, на якому можливо працювати", - наголосив в.о.голови АМПУ.

Вецкаганс зауважив, що обмеження з осідання й висоти, установлене російською стороною у зв'язку з будівництвом мосту, ніхто не змінить, а тому все залежить від рішення вантажовласників.

Як відомо, Росія заборонила рух через Керченську протоку всім кораблям, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і суден федеральних органів безпеки РФ.

Раніше повідомлялося, що через обмеження вантажопотоку через будівництво Керченського мосту Маріупольський порт може лишитися без сполучення з Азією, Африкою та Америкою.

12 жовтня речник голови ГПУ Лариса Сарган повідомила, що Україна переконала Туреччину закрити порти для суден з Криму.

Українська правда

Теми: порти Росія Крим Україна
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