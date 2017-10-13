Поліцію по всій країні переводять у посилений режим

4522 перегляди
П'ятниця, 13 жовтня 2017, 16:04
ngu.gov.ua

На три дні підрозділи Нацполіції та Нацгвардії переведуть на посилений варіант несення служби.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє прес-служба поліції.  

"У період з 14 по 16 жовтня охорону публічної безпеки і  порядку під час масових заходів по всій країні забезпечуватимуть близько 13 тисяч військовослужбовців Національної гвардії і працівників поліції", - заявив він.

За його словами, з нагоди відзначення загальнодержавних та релігійних свят в Україні планується проведення низки масових заходів (щодня по всіх регіонах проходитимуть близько 200-300 заходів).

Яровий повідомив, що підрозділи Нацполіції та Нацгвардії переведено на посилений варіант несення служби.

Він також зазначив, що кількість залучених на службу правоохоронців залежатиме від кількості отриманих заявок на проведення масових заходів.

За словами Ярового, 14 жовтня, правопорядок у Києві забезпечуватимуть близько 5 тисяч правоохоронців.

Як відомо, 14 жовтня відзначається День захисника України. У Києві націоналісти готуються провести "Марш слави Героїв".

Українська правда

Теми: поліція мітинги
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліція vs "Трейд Коммодіті": з'явилась інша версія відміни закупівлі 13 жовтня 2017, 12:26
Нападників на заступника голови Одеської облради затримали 13 жовтня 2017, 09:14
МВС: "Трейд Коммодіті" хотіли виграти тендер Нацполіції на 380 мільйонів 12 жовтня 2017, 17:55
powered by lun.ua
Головні новини
Земан відмовився просити вибачення за пропозицію "продати" Крим
Прокуратура повідомила про підозру Кузьміну
Суд зняв арешт із вилучених грошей і майна мера Бучі
Ахметовський "Метінвест" може піти з ринку ЄС
Усі новини
ЗОЖ

Приємне з корисним: 5 красивих маршрутів по Києву для бігу

гастротур

Не кавою єдиною: кероб, масала, матча та інші осінні напої, що бадьорять

перфоманс

Як розуміти арт-проекти: відверта розмова про сучасне мистецтво