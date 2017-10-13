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Полицию по всей стране переводят на усиленный режим

Пятница, 13 октября 2017, 16:04
Полицию по всей стране переводят на усиленный режим
ngu.gov.ua

На три дня подразделения Нацполиции и Нацгвардии переведут на усиленный вариант несения службы.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба полиции.

"В период с 14 по 16 октября охрану публичной безопасности и порядка во время массовых мероприятий по всей стране будут обеспечивать около 13 тысяч военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции", - заявил он.

По его словам, по случаю общегосударственных и религиозных праздников в Украине планируется проведение ряда массовых мероприятий (ежедневно по всем регионам будут проходить около 200-300 мероприятий).

Яровой сообщил, что подразделения Нацполиции и Нацгвардии переведен на усиленный вариант несения службы.

Он также отметил, что количество привлеченных на службу правоохранителей будет зависеть от количества полученных заявок на проведение массовых мероприятий.

По словам Ярового, 14 октября, правопорядок в Киеве будут обеспечивать около 5000 милиционеров.

Как известно, 14 октября отмечается День защитника Украины. В Киеве националисты готовятся провести "Марш славы Героев".

Темы: полициямитинги
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