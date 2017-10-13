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Поліцію по всій країні переводять у посилений режим

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 16:04
Поліцію по всій країні переводять у посилений режим
ngu.gov.ua

На три дні підрозділи Нацполіції та Нацгвардії переведуть на посилений варіант несення служби.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє прес-служба поліції.  

"У період з 14 по 16 жовтня охорону публічної безпеки і  порядку під час масових заходів по всій країні забезпечуватимуть близько 13 тисяч військовослужбовців Національної гвардії і працівників поліції", - заявив він.

За його словами, з нагоди відзначення загальнодержавних та релігійних свят в Україні планується проведення низки масових заходів (щодня по всіх регіонах проходитимуть близько 200-300 заходів).

Яровий повідомив, що підрозділи Нацполіції та Нацгвардії переведено на посилений варіант несення служби.

Він також зазначив, що кількість залучених на службу правоохоронців залежатиме від кількості отриманих заявок на проведення масових заходів.

За словами Ярового, 14 жовтня, правопорядок у Києві забезпечуватимуть близько 5 тисяч правоохоронців.

Як відомо, 14 жовтня відзначається День захисника України. У Києві націоналісти готуються провести "Марш слави Героїв".

Українська правда

Теми: поліціямітинги
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