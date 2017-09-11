Адвокати просять у Києва додаткового захисту для Саакашвілі - в Грузії можуть катувати

Захист колишнього глави Одеської області Міхеіла Саакашвілі подав до Державної міграційної служби заяву про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив 11 вересня адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала.



На думку Галабали, Саакашвілі наразі знаходиться під захистом українського законодавства як "особа без громадянства, яка проживає на території України".

"Водночас, щоб забезпечити додатковий захист, ми подали до управління Державної міграційної служби в Львівській області заяву про визнання Саакашвілі особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до закону України про статус біженців", – зазначив захисник.

"Це є додаткова правова гарантія, що особа не буде видана іншій державі, в якій їй не забезпечать право на справедливий суд, а то й можуть піддати жорстокому поводженню, а може, й катуванню", – наголосив адвокат.

Водночас пропозицію глави МВС України Арсена Авакова Саакашвілі оформити свій в'їзд в Україну або на пункті "Шегині", або в Міграційній службі, Галабала назвав маніпуляцією:

"Ця заява безпідставна: перетин державного кордону відбувся вчора. Державна прикордонна служба може вбити в базу даних, і сьогодні поставити штамп, що особа перетнула державний кордон".

Адвокат зазначив, що не вбачає жодних порушень у перетині кордону, оскільки ситуація була "позаштатною".

"Ми опинилися після перетину кордону в нейтральній зоні і фактично перейшли на територію України. Українська сторона призупинила роботу пропускного пункту. Це означає, що пропуск людей і авто був зупинений не тільки на території України, а й на території Польщі. Це означає, що ми опинилися в пастці", – розповідає він.

"Після оголошення про закриття пропускного пункту ми вже не могли повернутися на територію Польщі. Команду "Бар'єр було оголошено через замінування пункту "Шегині". Ми звернулися до генерала, який був там присутній, щоб він нас евакуював. Нам було відмовлено", – стверджує адвокат.

За словами Галабали, "частина 9 статті 9 закону України про державний кордон дозволяє в умовах крайньої необхідності перетинати державний кордон без здійснення паспортного контролю".

Адвокат зазначив, що Саакашвілі готовий і до можливого затримання.

"Готовий до будь-яких дій. Затримання також можливе", – сказав захисник.

На запитання, чи буде політик співпрацювати з правоохоронцями, Галабала відповів:

"Ми будемо співпрацювати згідно з чинним законодавством".

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

Валентина Романенко, УП