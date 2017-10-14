Столтенберг: Війна з КНДР матиме спустошливі наслідки

Північноатлантичний альянс застеріг світ від війни з Північною Кореєю.

Про це пише DW.com.

"Військовий конфлікт з КНДР матиме спустошливі наслідки", - заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, виступаючи в штаб-квартирі організації в Брюсселі.

Столтенберг додав, що у США є право на самооборону і на захист своїх союзників, однак "ніхто в світі не бажає вирішувати питання з КНДР військовим шляхом". Він виступив за пошук дипломатичного рішення.

Як повідомлялось, 9 жовтня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав ядерну програму Пхеньяна "дорогоцінним мечем", покликаним захистити КНДР від агресії ..

Перед цим президент США Дональд Трамп попередив Північну Корею про готовність застосувати силу, проте заявив, що цей варіант не є пріоритетним для Вашингтона.

1 жовтня Трамп порадив держсекретарю Рексу Тіллерсону не витрачати час на спроби переговорів з Кім Чен Ином.

10 жовтня збройні сили США відправили два стратегічні бомбардувальники до Корейського півострова для проведення навчань.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що всі угоди з КНДР про денуклеаризацію Корейського півострова були марними, натякаючи на силовий варіант вирішення проблеми.