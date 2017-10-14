Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг: Война с КНДР будет иметь опустошительные последствия

Суббота, 14 октября 2017, 03:02
Столтенберг: Война с КНДР будет иметь опустошительные последствия

Североатлантический альянс предостерег мир от войны с Северной Кореей.

Об этом пишет DW.com.

"Военный конфликт с КНДР будет иметь опустошительные последствия", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Столтенберг добавил, что у США есть право на самооборону и на защиту своих союзников, однако "никто в мире не желает решать вопрос с КНДР военным путем". Он выступил за поиск дипломатического решения.

Как сообщалось, 9 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал ядерную программу Пхеньяна "драгоценным мечом", призванным защитить КНДР от агрессии.

Перед этим президент США Дональд Трамп предупредил Северную Корею о готовности применить силу, однако заявил, что этот вариант не является приоритетным для Вашингтона.

1 октября Трамп посоветовал госсекретарю Рексу Тиллерсону не тратить время на попытки переговоров с Ким Чен Ыном.

10 октября вооруженные силы США отправили два стратегических бомбардировщика к Корейскому полуострову для проведения учений.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что все сделки с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова были напрасными, намекая на силовой вариант решения проблемы.

Темы: КНДРСеверная Кореяядерное оружиеНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
КНДР
КНДР заявляет, что во второй раз запускала свою новейшую баллистическую ракету
КНДР запустила очередную баллистическую ракету в Японское море
США уделяют "пристальное внимание" военному сотрудничеству КНДР и России – Госдеп
Последние новости
05:57
В Белгороде объявляли ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: