Українська армія отримає 62 нові танки – Порошенко

Українські військові отримають 200 одиниць нової техніки, серед якою – 62 танки.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у Twitter.

"Сьогодні вирушаю у війська, щоб передати чергову партію зброї та техніки – двісті одиниць. Із них – шістдесят два танки", – зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець української армії.