Українська армія отримає 62 нові танки – Порошенко
Українські військові отримають 200 одиниць нової техніки, серед якою – 62 танки.
Про це повідомив президент Петро Порошенко у Twitter.
"Сьогодні вирушаю у війська, щоб передати чергову партію зброї та техніки – двісті одиниць. Із них – шістдесят два танки", – зазначив Порошенко.
Як повідомлялося, загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець української армії.
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