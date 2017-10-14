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Українська армія отримає 62 нові танки – Порошенко

Субота, 14 жовтня 2017, 09:48
Українська армія отримає 62 нові танки – Порошенко

Українські військові отримають 200 одиниць нової техніки, серед якої – 62 танки.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у Twitter.

"Сьогодні вирушаю у війська,  щоб передати чергову партію зброї та техніки – двісті одиниць. Із них – шістдесят два танки", – зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець української армії.

Українська правда 

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Теми: арміяПорошенко
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