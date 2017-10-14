Українські військові в АТО отримають святкові премії

Українські військові, які несуть службу в зоні антитерористичної операції, отримають святкові премії від 1 тисячі гривень.

Про це сказав президент Петро Порошенко під час церемонії вручення державних нагород військовослужбовцям у Житомирській області.

"Я віддав наказ міністру оборони Полтораку Степану Тимофійовичу до Дня захисника Вітчизни на додаток до стандартного забезпечення виплатити святкові премії військовослужбовцям, які зараз виконують завдання на сході України", - сказав Порошенко.

Згідно з наказом, військові на першій лінії отримають не менше 3 тисяч гривень, на другій та третій - не менше 1 тисячі гривень.

"Прошу, щоб вже зараз, у жовтні, мій наказ було виконано", - додав він.

Як повідомлялось, 12 жовтня українські військові отримали 200 одиниць нової техніки, серед якою – 62 танки. До кінця року українська армія отримає ще понад 1 тисячу одиниць.