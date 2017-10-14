Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские военные в АТО получат праздничные премии

Суббота, 14 октября 2017, 12:45

Украинские военные, которые несут службу в зоне антитеррористической операции, получат праздничные премии от 1 тысячи гривен.

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим в Житомирской области.

"Я отдал приказ министру обороны Полтораку Степану Тимофеевичу ко Дню защитника Отечества в дополнение к стандартному обеспечению выплатить праздничные премии военнослужащим, которые сейчас выполняют задания на востоке Украины", - сказал Порошенко.

Согласно приказу, военные на первой линии получат не менее 3 тысяч гривен, на второй и третий - не менее 1 тысячи гривен.

"Прошу, чтобы уже сейчас, в октябре, мой приказ был выполнен", - добавил он.

Как сообщалось, 12 октября украинские военные получили 200 единиц новой техники, среди которой - 62 танка. К концу года украинская армия получит еще более 1 тысячи единиц.

Темы: армияВооруженные силыПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
армия
Командование РФ растеряно после мятежа Пригожина - генерал Милли
Российский генерал-майор заявил, что его уволили после доклада о проблемах армии
Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии
Последние новости
05:57
В Белгороде объявляли ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: