Украинские военные в АТО получат праздничные премии

Украинские военные, которые несут службу в зоне антитеррористической операции, получат праздничные премии от 1 тысячи гривен.

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим в Житомирской области.

"Я отдал приказ министру обороны Полтораку Степану Тимофеевичу ко Дню защитника Отечества в дополнение к стандартному обеспечению выплатить праздничные премии военнослужащим, которые сейчас выполняют задания на востоке Украины", - сказал Порошенко.

Согласно приказу, военные на первой линии получат не менее 3 тысяч гривен, на второй и третий - не менее 1 тысячи гривен.

"Прошу, чтобы уже сейчас, в октябре, мой приказ был выполнен", - добавил он.

Как сообщалось, 12 октября украинские военные получили 200 единиц новой техники, среди которой - 62 танка. К концу года украинская армия получит еще более 1 тысячи единиц.