У зоні АТО бойовики ведуть прицільний вогонь, двох військових поранено

У зоні проведення АТО один військовий зазнав поранень біля н.п. Новоолександрівка, один військовий ДПСУ отримав поранення внаслідок вогню по КПП "Мар'їнка".

Про це 14 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Протягом минулої доби бойовики здійснили 21 обстріл позицій сил АТО, 18 з них - прицільні, військові відкривали вогонь у відповідь.

"Оперативна обстановка на лінії розмежування у зоні АТО неспокійна: 7 разів бойовики порушили "тишу" на луганському напрямку, вели прицільний та щільний вогонь по силах АТО, застосував стрілецьку зброю та гранатомети", - повідомив Лисенко.

Двічі бойовики застосували 82 мм міномети, випустили 5 снарядів біля Кримського та Новоолександрівки.

На донецькому напрямку зафіксовано 7 порушень "тиші" з боку бойовиків, які застосували гранатомети, стрілецьку зброю та БМП - поблизу Зайцевого.

"В районі Пісків було найбільше збройних провокацій, тричі бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів", - зазначив Лисенко.

У напрямку Маріуполя бойовики 7 разів вели обстріли опорних пунктів сил АТО, найбільше - біля Водяного та Широкиного.

Українська правда