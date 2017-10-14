Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В зоне АТО боевики ведут прицельный огонь, двое военных ранены

Суббота, 14 октября 2017, 13:13

В зоне проведения АТО один военный получил ранения возле н.п. Новоалександровка, один военный ГПСУ получил ранение в результате обстрела КПП "Марьинка".

Об этом 14 октября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

За минувшие сутки боевики провели 21 обстрел позиций сил АТО, 18 из них - прицельные, военные открывали огонь в ответ.

"Оперативная обстановка на линии разграничения в зоне АТО неспокойная: 7 раз боевики нарушили "тишину" на луганском направлении, вели прицельный и плотный огонь по силам АТО, применили стрелковое оружие и гранатометы", - сообщил Лысенко.

Дважды боевики применили 82-мм минометы, выпустили 5 снарядов возле Крымского и Новоалександровки.

На донецком направлении зафиксировано 7 нарушений "тишины" со стороны боевиков, которые применили гранатометы, стрелковое оружие и БМП - возле н.п.Зайцево.

"В районе Песков было больше всего вооруженных провокаций, трижды боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов", - отметил Лысенко.

В направлении Мариуполя боевики 7 раз вели обстрелы опорных пунктов сил АТО, больше всего - возле Водяного и Широкино.

Украинская правда

Темы: АТОВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
05:57
В Белгороде объявляли ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: